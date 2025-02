Oasport.it - Federica Pellegrini approva la decisione della WADA: “Sinner è responsabile del suo team”

Leggi su Oasport.it

Questione di “responsabilità oggettiva“. La vicenda “Clostebol” con Jannikprotagonista è giunta a un epilogo. Il pusterese e lasono giunti a un accordo: da una parte c’è stata l’ammissione di responsabilità sull’agire dele dall’altra il fatto che 1-2 anni per un caso come questo fossero troppi. In questo modo, si è scritta la parola fine e niente udienza presso il TAS di Losanna (16-17 aprile).Le reazioni sono state diverse. Tra queste, annotiamo quella di, ex nuotatrice di altissimo livello e ambassador dell’hospitality ufficiale di Milano Cortina 2026, che si è espressa a margine dell’evento a Palazzo Giureconsulti per presentare l’offerta completa dei Pacchetti Hospitality per le Olimpiadi invernali del 2026.“Ciò che è successo è stato un problema d protocollo.