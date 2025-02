Lapresse.it - Referendum, Landini: “Forze politiche invitino cittadini a votare”

“La Manovra del governo ha peggiorato le condizioni di vita e di lavoro delle persone, non affronta le questioni sanitarie né della politica industriale, siamo alle prese con i rinnovi dei contratti nazionali del lavoro, a partire da quelli del pubblico impiego”. Lo ha detto il segretario Cgil Maurizio, intervenuto a Napoli per sostenere la campagna dei cinqueapprovati dalla Corte Costituzionale. “Oggi abbiamo il, uno strumento per indicare che c’è una volontà di maggioranza di questo Paese di cambiare le cose. Sarebbe inaccettabile se leinvitassero ia non. E’ una questione di democrazia. Gli italiani hanno il diritto di esprimersi, magari non come sosteniamo noi, maè importante”, ha spiegato.