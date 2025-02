Ilnapolista.it - Per Conte sto Rafa Marin è un po’ come un Toni Effe a Sanremo. Un infiltrato

FALLI DA DIETRO(rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 25° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Ho tifato Juve lo confesso.Tutta Napoli ha tifato Juve.E ho esultato al gol di Conceiçao, belloun acuto di Giorgia (quella che canta), che allontana l’Inter a due punti.Cuoricini, cuoricini.Ho ancora da smaltire la sbronza.L’amarezza del giorno prima è digerita.Per il risultato dello Stadium.Ma anche perché un giorno in più fa ragionare. Ragioniere in bilico fra il dare e l’avere.Viva la vita.D’accordo, sesto punto perso in rimonta.Ma quando ti manca tutto il lato sinistro, dal braccio alla gamba, dal malleolo, al piede, non puoi mai parlare di punti persi.Quando devi reagire alle decisioni di una società che spudoratamente rinuncia a partecipare alla lotta scudetto, dopo un mercato insolente, non puoi mai parlare di punti persi.