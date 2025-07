Goldberg | Avrei preferito che il mio ultimo match fosse in un PLE non a SNME

In questi ultimi anni di carriera, Goldberg non ha mai perso occasione per essere molto critico nei confronti della WWE, e spesso per motivazioni personali, legate al suo utilizzo. E proprio da queste frustrazioni è riuscito ad ottenere ciò che tanto desiderava, e cioè un ultimo match, per ritirarsi ufficialmente e salutare i tanti fan che da decenni lo seguono sul ring. E ora che il match è avvenuto, ed è pure andato bene, sicuramente si starà godendo il ritiro. O forse no. Poteva finire meglio. Neanche il tempo di salutare i fan, che già Goldberg ha lasciato intendere che non è proprio soddisfatto di com’è andato il suo addio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Goldberg: “Avrei preferito che il mio ultimo match fosse in un PLE, non a SNME”

