LIVE Atletica Meeting Brescia 2025 in DIRETTA | deludono Tortu e Ali impressionante la baby prodigio Doualla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Si chiude con la gara regina il Meeting di Brescia 2025, si chiude in malo modo per i nostri colori. Ali alle prese ancora con fastidi muscolari, Tortu lontano dai suoi standard. C’è però molto da salvare in questa splendida giornata di sport, il primo posto di Gaia Sabbatini ne è l’esempio. Oltre al successo della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, la vittoria di Eloisa Coiro e la seconda piazza di Marta Zenoni negli 800 femminili. Ma la scena è tutta per Kelly Doualla, quindicenne lombarda che è giunta quinta al traguardo nella finale dei 100 metri facendo registrare l’impressionante tempo di 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: deludono Tortu e Ali, impressionante la baby prodigio Doualla!

LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: c’è Tebogo! Attesa per Tortu, Ali e Carmassi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Brescia 2025, evento di atletica che racchiude molte delle specialità olimpiche più importanti, e che si svolge all’impianto Gabre Gabric dell’omonima cittadina lombarda.

Atletica oggi in tv, Meeting Brescia 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara - Oggi martedì 15 luglio va in scena il Meeting di Brescia, caratterizzato dalla presenza di stelle internazionali.

Atletica, Tebogo e Russell show al Meeting di Brescia. Doualla debutta, spiccano Tortu e Ali, c’è Simonelli - Si preannuncia grande spettacolo al Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), che andrà in scena nella giornata odierna allo Stadio Gabre Gabric.

Azzurri e star internazionali: c’è Brescia - La primatista italiana dei 100 ostacoli e l’argento europeo dei 100 metri lanciano il Banca Valsabbina Grand Prix Brescia 2025, l’evento di martedì nell’impianto Gabre Gabric. Scrive fidal.it

Brescia: Tortu con Tebogo nei 100 metri - A una settimana dall’appuntamento con il Banca Valsabbina Grand Prix Brescia 2025 prendono forma le liste dei partecipanti alle gare in programma allo stadio Gabre Gabric martedì 15 luglio, con alcune ... Segnala fidal.it