Dayitalianews.com - Mattarella risponde alla Zakharova: “La Russia torni a rispettare il diritto internazionale”

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo i duri attacchi di Mosca a, con la conseguente levata di scudi di tutte le forze politiche italiane in suo sostegno, il presidente della Repubblica ha avuto un incontro col presidente del Montenegro Jakov Milatovicndo in modo sobrio ed equilibrato, ma fermo.La replica diha ribadito che la posizione dell’Italia è cristallina e che il suo obiettivo è garantire a qualsiasi Stato, grande o piccolo che sia, la sua indipendenza come affermato dai principi della Carta dell’Onu e del. Ha detto che la resistenzaviolenza delle armi è un obbligo per tutta l’Unione Europea, e anche per gli Stati Uniti, ed è per questo motivo che ritiene giusto il sostegno all’Ucraina.Ha poi rivolto un invito, cioè tornare a svolgere un ruolo di grande importanza nello scacchiere delle comunità, ma nel rispetto dei principi, dele della dignità e sovranità di ogni Stato.