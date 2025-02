Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, i sindacati in allarme dopo la nuova richiesta di cigs: “Serve tavolo a Palazzo Chigi, la stanno vendendo. Noi tagliati fuori”

Ilsulla cassa integrazione straordinaria chiesta da Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria per 3.420 lavoratori si aggiorna al 28 febbraio. Ma isono inquieti: prima – dicono – vogliono andare ae capire a chi sarà venduta l’ex. L’incontro al ministero del Lavoro con i rappresentanti dell’azienda e i tecnici del dicastero si chiude quindi con un nulla di fatto, visto che da un lato i commissari nominati dal governo vorrebbero prorogare la cassa per altri 12 mesi – con numeri superiori alle attese – e dall’altro lo stesso governo si appresta a chiudere la partita della vendita.Il tempo per gli aggiustamenti delle offerte dei pretendenti delle acciaierie è scaduto. Dei tre in corsa – Jindal, Baku Steel e il fondo Bedrock – solo i primi due, indiani e azeri, hanno rilanciato e gli azeri sembrano avvantaggiati.