Spazionapoli.it - Adeyemi-Napoli, incredibile intreccio: c’entra la Juventus

calciomercato ultimissime- Spunta unretroscena sull’intrigo riguardantela!Il mercato di gennaio deldi certo non è stato perfetto e anche il ds Manna ha fatto autocrita in una recente conferenza stampa. Il club era infatti chiamato ad acquistare un attaccante che fosse all’altezza di sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma ha riscontrato notevoli difficoltà in tutte le trattative che si era prefissato di concludere. La società azzurra si è ritrovata così all’ultimo giorno ad “accontentarsi” dell’acquisto di Noah Okafor, pista che senza dubbio non era quella prioritaria., che intrigo: spunta laHa svelato tutti i retroscena su queste difficoltose trattativa l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il giornalista si è espresso inanzitutto su Garnacho del Manchester United, colui che forse era il vero nome in cima alla lista:“Ilnon ha mai trovato un accordo economico vero con il giocatore per l’ingaggio, nemmeno un ok vero e proprio sotto il punto di vista del progetto tecnico.