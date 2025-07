La maturità si passa ai fornelli | tutti promossi

La maturità si trasforma in un vero e proprio spettacolo culinario: gli studenti dell’istituto Remo Brindisi di Comacchio dimostrano che con passione, creatività e un pizzico di audacia si può superare ogni sfida. Oltre alla prova scritta, hanno affrontato una prova pratica in cucina, conquistando giudici e pubblico. Una dimostrazione di talento e determinazione che li ha portati, meritatamente, alla promozione con lode. La cucina diventa il loro nuovo palco di successo, e il futuro...

Comacchio (Ferrara), 9 luglio 2025 – L’esame di maturità ai fornelli. Ingredienti segreti, cappello da cuoco, voglia di mettersi in gioco. Gli studenti dell’istituto Remo Brindisi per la seconda prova d’esame, oltre al tradizionale test teorico, si sono cimentati anche in una singolare prova pratica direttamente in cucina. Dimostrazione che hanno superato tra gli applausi. Promossi con lode. Non hanno avuto come giudici Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri di MasterChef Italia, ma anche i commissari non scherzavano. Si è appena chiusa la stagione degli esami di Stato all’istituto Remo Brindisi, scuola che rappresenta il fiore all’occhiello di Lido degli Estensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it