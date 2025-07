Haftar respinge l’Europa | Non siete i benvenuti Delegazione Ue espulsa da Bengasi

Una visita progettata per rafforzare la cooperazione si trasforma in un incidente diplomatico di grande rilievo: la delegazione Ue, respinta e dichiarata “persona non grata” a Bengasi, evidenzia le tensioni tra Europa e Libia. In questo scenario complesso, le dinamiche geopolitiche si intrecciano con le sfide migratorie, lasciando aperte molte domande sul futuro delle relazioni euro-libiche. Un episodio che segna una svolta nella politica regionale.

Una visita pianificata nei minimi dettagli, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra l'Europa e le autorità libiche sulla gestione dei flussi migratori, si è trasformata in un caso diplomatico esplosivo. A Bengasi, la porta d'ingresso della Libia orientale, la delegazione Ue è stata respinta e dichiarata "persona non grata". Il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, insieme ai colleghi greco Thanos Plevris, maltese Byron Camilleri e al commissario europeo per le Migrazioni Magnus Brunner, è atterrato all'aeroporto di Benina, in Cirenaica, per proseguire una missione diplomatica già iniziata a Tripoli.

