Programmi tv mercoledì 9 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

goderti "Gli anni belli" su Sky Cinema Uno, un film che celebra la nostalgia e le emozioni di un’epoca passata. La prima serata del 9 luglio 2025 promette di catturare ogni appassionato con una selezione di programmi coinvolgenti, perfetti per ogni umore e gusto. Preparati a vivere un mercoledì sera all’insegna di intrighi, risate e storie indimenticabili. Non resta che scegliere: quale programma ti aspetta questa sera?

Su Rai Uno torna Don Matteo, su Sky Cinema Uno Gli anni belli. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 9 luglio 2025. La prima serata del 9 luglio 2025 accende lo schermo con un mix irresistibile di emozioni, misteri e risate. Su Rai 1 torna l’amato Don Matteo, pronto a risolvere nuovi enigmi con il suo inconfondibile stile, mentre Rai 2 ci trasporta tra i colori e i crimini di Delitti in Paradiso. Se preferisci il grande cinema, puoi lasciarti travolgere dal fascino oscuro di Match Point su Iris, vivere l’adrenalina di Bullet to the Head su Rai Movie. Di seguito la programmazione completa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi tv mercoledì 9 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata

