Caro estate prezzi su Corsa ai condizionatori ma c’è la lista d’attesa

Con l’arrivo dell’estate e il caldo insopportabile, la corsa ai condizionatori si fa sempre più frenetica. Tuttavia, tra prezzi alle stelle e lunghe liste d’attesa, molte famiglie si trovano a dover attendere settimane prima di rinfrescarsi. A Pisa, la situazione è critica, con modelli esauriti e consegne imprevedibili. In questo scenario, diventa essenziale conoscere le strategie per affrontare al meglio questa emergenza climatica.

Pisa, 9 luglio 2025 – Con il caldo torrido che stringe la sua morsa, per le famiglie il condizionatore è diventato una necessità. Ma tra costi elevati e tempi d'attesa sempre più lunghi, ottenerlo non è affatto semplice. Se fino a pochi mesi fa bastavano due giorni per l'installazione, oggi servono almeno 15-20, e a Pisa si sono formate vere e proprie liste d'attesa. Le scorte nei magazzini sono imprevedibili, i modelli richiesti spesso introvabili, e le ditte certificate disponibili sono poche. Risultato: avere un condizionatore è diventato quasi un lusso, e come tale sempre più caro. Sandro Imbraguglio, presidente di Federconsumatori Pisa, quanto caro? "In media una famiglia spende circa 500 euro solo per l'acquisto e l'installazione base dell'apparecchio.