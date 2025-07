evaso dopo la laurea caccia ai complici trovata la fidanzata

Le indagini su Andrea Cavallari proseguono senza sosta, con l’obiettivo di scovare chi gli ha fornito supporto nella fuga dopo la laurea. La scoperta della fidanzata potrebbe essere il primo indizio di una rete più ampia di complici, pronti a tutto pur di coprire il giovane evaso. Il caso si infittisce: chi si nasconde dietro questa intricata fuga? La verità è ancora tutta da svelare.

Bologna, 9 luglio 2025 – Gli investigatori lavorano senza sosta per catturare Andrea Cavallari, con ricerche a 360 gradi, giorno e notte. Partendo da un presupposto: è improbabile che il 26enne possa aver fatto tutto da solo, qualcuno deve averlo aiutato nel preparare e mettere in atto la fuga. Per questo, sarà aperta un’inchiesta per favoreggiamento a carico di ignoti: sotto la lente della Procura la rete degli amici, oltre che gli ex compagni di carcere e i familiari. Si indaga per individuare i complici e capire con chi, e in che modo, il ragazzo si è messo in contatto con persone all’esterno del carcere nei giorni precedenti l’evasione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it