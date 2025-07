Prato detenuti seviziati e stuprati Il carcere nelle mani delle gang

La situazione nelle carceri italiane ha raggiunto livelli allarmanti, con detenuti vittime di abusi e gang che controllano il territorio. Nelle celle di alta sicurezza, droga e cellulari sono all’ordine del giorno, spesso usati per trasmettere dirette su TikTok. La procura denuncia un quadro “fuori controllo”, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza di un sistema ormai al collasso. È urgente intervenire prima che tutto sfugga di mano.

Nelle celle di alta sicurezza trovata droga e cellulari: c’era chi faceva dirette su TikTok. La procura: “Situazione fuori controllo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Prato, detenuti seviziati e stuprati. Il carcere nelle mani delle gang

In questa notizia si parla di: prato - detenuti - seviziati - stuprati

Prato, il killer delle escort aggredito in carcere con olio bollente da altri detenuti romeni - Il dark web del crimine si fonda spesso su vendette e riti di violenza. È accaduto ancora una volta: Vasile Frumuzache, noto come il "killer delle escort", è stato aggredito con olio bollente in carcere da un detenuto romeno, presumibilmente legato a una delle sue vittime.

Prato, detenuti seviziati e stuprati. Il carcere nelle mani delle gang; Delitto Meredith, Sollecito sarà processato a Firenze per diffamazione e vilipendio.

Prato, detenuti stuprati e torturati. Maxi perquisizione nel carcere-inferno - O meglio, con le sole regole del crimine: lo vivono ogni giorno detenuti e poliziotti penitenziari del carcere di Prato “La Dogaia”, da mesi al ... Da ilmessaggero.it

Inferno in cella, stupri e sevizie tra detenuti a Prato - Scoperti dalla procura di Prato casi di violenza sessuale tra detenuti nel carcere La Dogaia, in particolare due episodi che la stessa procura definisce "agghiaccianti". Si legge su ansa.it