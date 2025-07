Pioltello capitale del cricket Il campo nel Quartiere Satellite adesso è realtà

Pioltello, capitale del cricket, si afferma come esempio di inclusione e passione sportiva. Il nuovo campo nel quartiere Satellite, affidato all’United Cricket Club, diventa un simbolo di integrazione e di identità per tanti giovani. Un luogo dove lo sport unisce culture diverse, costruendo ponti e creando opportunità. Con questa iniziativa, Pioltello dimostra che il cricket può essere molto più di un gioco: un motore di comunità e speranza.

Pioltello (Milano), 9 luglio 2025 – Lo sport come chiave di integrazione, “ma anche per rimanere se stessi”. Il sogno è realtà, “Pioltello capitale del cricket”, il campo al Parco Baden Powell di via Milano votato dai cittadini, ieri è stato affidato in gestione per 4 anni all’United Cricket Club, l’associazione nata nel 2021 per promuovere la disciplina praticata soprattutto dai giovani immigrati. Il rettangolo verde è al Satellite, il quartiere del campione italiano Haseeb Ansari cresciuto fra curry e cumino nel rione difficile, da dove andava e tornava per allenarsi a Milano. “Così ho pensato che fosse arrivato il momento di accorciare le distanze”, racconta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Pioltello capitale del cricket”. Il campo nel Quartiere Satellite adesso è realtà

