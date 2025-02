Thesocialpost.it - Incidente terribile, il dramma di Carlo lungo la stessa strada in cui aveva perso suo figlio Davide

Une dal bilanciotico, quello che si è verificato in queste ore nella galleria di Genna Ortiga sullastatale 125 Var, in territorio di Bari Sardo in Sardegna. Un uomo di 54 anni,Sapienza originario di Tortolì, ha infattila vita a seguito di un violento schianto:un passato da guardia giurata e da operaio,vissuto anel Cagliaritano.Leggi anche:Vertice a Parigi sulla guerra in Ucraina, Scholz: “Inappropriato discutere di invio truppe”si è schiantato dopo averil controllo della moto a bordo della quale viaggiava. L’impatto contro la parete della galleria è stato talmente violento da sfigurargli il volto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Lanusei.Una tragedia, la sua, che sembra unscherzo del destino: lo scorso 15 luglio l’uomoil, morto tragicamente proprio sulla, l’Orientale, ma all’altezza di Castiadas.