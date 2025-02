Lanazione.it - MetJazz, doppio appuntamento. L’omaggio a Charlie Parker e Amaro Freitas sul palco del Met

con. Oggi alle 11 alla Monash University le passioni e le ossessioni del leggendario sassofonistavengono raccontate in una performance tra jazz, letteratura e teatro con protagonista l’attore Felice Montervino, insieme all’eccellente ensemble Roundella. In scena, in un costante interplay tra musica e parole, vengono restituite le ultime fasi della vita diattraverso un adattamento tratto dal racconto El perseguidor di Julio Cortàzar e i disegni di José Muñoz. Pubblicato nel ’59, il romanzo breve da poco riproposto come L’inseguitore, si ispira alle vicende e ai tormenti del grande musicista, che era scomparso prematuramente quattro anni prima. Johnny Carter, questo il nome del personaggio, vive in bilico tra creatività e autodistruzione, dramma e ironia, ordine e caos, tra New York e Parigi, divorato da un’ansia di vita che sconfina nella patologia.