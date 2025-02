Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour 2025 in DIRETTA: Fabbri e Weir aprono il pomeriggio, poi Furlani e Dosso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Tra un paio di minuti incomincerà la gara di getto del peso. Questo l’ordine di presentazione in pedana: Ponzio,, Enekwechi, Bukowiecki,.15.36 Leonardoha faticato nei primi due appuntamenti stagionali, ma poi la bordata di Lievin ha convinto e ora è lecito aspettarsi grandi cose dall’argento mondiale all’aperto e bronzo iridato, nonché Campione d’Europa outdoor. Zaneè in crescita e vuole presentarsi in forma ad Apeldoorn per difendere il suo titolo continentale in sala.15.34 Per quasi tutti gli azzurri questa sarà l’ultima gara prima dei Campionati Italiani, in programma ad Ancona nel weekend del 22-23 febbraio. La marcia verso gli Europei e i Mondialidel mese di marzo è entrata nel vivo.15.32 Zaynabsarà in gara nelle batterie dei 60 metri alle ore 17.