Fedez insultato per strada a Sanremo | il video e la spiegazione

In queste ore su TikTok è diventato virale un video di Fedez, all'uscita di un locale, mentre viene scortato e tenuto fermo da alcuni suoi bodyguard. "Fedez reagisce alle offese" – si legge nella caption del video – "Il bodyguard prova a trattenerlo in qualche modo". Cosa è successo? A far luce alla vicenda è stato Gabriele Parpiglia sui suoi social: "Il video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo, ore 4.00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito. Questa è la cronaca. Questo è un sistema innescato che oggi non si può per fermare".