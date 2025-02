Quicomo.it - Spaccio di droga: 30enne comasco arrestato a Bormio

Due giovani, uno residente in Alta Valtellina e l'altro nel, sono stati arrestati per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Come riportato da SondrioToday, l'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Tirano nel pomeriggio di ieri, con il supporto del.