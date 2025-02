Metropolitanmagazine.it - Meloni smantella i controlli sull’export bellico

Il Governoe la riforma suidell’ export: meno trasparenza sulle armi e più potere all’esecutivo. Bella schifezza.Il governo italiano vuole modificare la legge 185/90, che regola l’esportazione di armi, per ridurre la trasparenza e limitare il controllo parlamentare. Le opposizioni e le associazioni denunciano il rischio di un via libera senza freni al commercio, a scapito di vincoli etici e giuridici. La discussione è stata rinviata a marzo, ma l’intenzione dell’esecutivo è chiara: dare più margine di manovra all’industria delle armi e sottrarre il Parlamento dalla possibilità di vigilare.Si tratta di una riforma pericolosissima, ma anche oggi non faremo niente al riguardoLa riforma eliminerebbe alcune garanzie fondamentali. Oggi il Parlamento riceve una relazione annuale sulle vendite di armi, ma con la modifica questa rendicontazione verrebbe ridotta e depotenziata.