Inchiesta hacker: pm acquisiscono i verbali Calamucci-Gallo su La Russa jr

Un ‘reset’ nell’su Leonardo Apache Laper violenza sessuale per verificare i tempi e acquisire al fascicolo isecretati di Samuele Nunzionell’indagine sui dossieraggi della Equalize. Quelli in cui l’riferisce di aver sentito Enrico Pazzali al telefono con (oppure parlare di) tale ‘Ignazio’ il 19 maggio 2023 negli uffici della Fondazione Fiera, poche ore dopo la notte incriminata e prima delle ricerche, chieste dal presidente di Fondazione Fiera ora autosospeso, sui membri della famiglia La.Lajr indagato con un amico djÈ questa la linea della Procura di Milano dopo le rivelazioni giornalistiche de Il Fatto Quotidiano di giovedì. Verranno acquisiti idi, in ipotesi anche quello dell’ex super poliziotto co-indagato Carmineche avrebbe fornito la stessa versione davanti al pm Francesco De Tommasi.