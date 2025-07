Lo storico “Cortile delle Muse” di Via San Giuseppe 19 con il Premio Muse versione Estate 2025 è pronto per la consegna dell’ennesimo riconoscimento che come ricorda il presidente Giuseppe Livoti, da 25 anni viene ritirato da volti e personalitĂ importanti del panorama nazionale e non solo e che coincide con la programmazione invernale ed estiva della nota associazione culturale calabrese. Il Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria, inaugura il suo secondo importante evento di stagione, occasione per l’assegnazione dell’importante “Premio” che ha visto negli anni come testimonial personalitĂ del panorama nazionale ed internazionale: Rosanna Cancellieri – conduttrice Rai, Michele Gaudiomonte – stilista, Emilia Costantini – capo servizio cultura del Corriere della Sera, Alda D’Eusanio – conduttrice televisiva, Fioretta Mari – attrice, Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona – mecenate, Beatrice Feo Filangeri – nobile normanna, Micaela – cantante, S. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Premio Muse Estate 2025: al "Cortile delle Muse" il riconoscimento a Donna Concetta Marzano, simbolo di cultura inclusiva e impegno civile