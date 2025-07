Meloni | Guidare una Nazione è come lanciarsi col paracadute a ogni decisione non si può sbagliare

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2025 "La cerimonia di questa sera offre a me l'occasione di dire a voce alta 'grazie' di persona, a nome dell'Italia, agli uomini e alle donne dell'intelligence per tutte le volte in cui hanno preparato il nostro paracadute", dice Giorgia Meloni ai nuovi 007 durante la cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica. "In un mondo in cui le cose cambiano in maniera così vorticosa, l'immagine del lancio con il paracadute - ha spiegato la premier - è molto meno metaforica di quanto si possa immaginare per descrivere la condizione che affronta chi si trova a guidare una nazione, come oggi accade a me per l'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Guidare una Nazione è come lanciarsi col paracadute a ogni decisione, non si può sbagliare"

"In un mondo in cui le cose cambiano in maniera così vorticosa, l'immagine del lancio con il paracadute è molto meno metaforica di quanto si possa immaginare, perché chi guida una nazione ogni giorno, ogni istante, ha decisioni delicate, difficili da prendere, su temi molte volte inesplorati.

