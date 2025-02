Gamerbrain.net - Days Gone sta tornando con la Remastered

La remaster diapproderà su PlayStation 5 il 25 aprile, portando con sé una serie di miglioramenti tecnici e funzionali che promettono di rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del titolo open-world post-apocalittico di Bend Studio.– Gamerbrain.netLe Novità della Versione RimasterizzataI giocatori che si avventureranno nuovamente nei panni di Deacon St. John potranno godere di una serie di aggiornamenti pensati per sfruttare al massimo l’hardware della nuova generazione:Risoluzione migliorata, per garantire una grafica più nitida e dettagliata;Aggiornamenti alla Photo Mode, con nuove opzioni per catturare i panorami suggestivi del mondo infestato dai Freaker;Maggiore accessibilità, grazie a nuove impostazioni che facilitano l’esperienza di gioco per tutti i tipi di giocatori;Supporto al VRR (Variable Refresh Rate), per un gameplay più fluido e reattivo;Contenuti inediti, che verranno svelati prossimamente.