Bianchimano | Col Notaresco bisogna vincere a tutti i costi

Servono i suoi gol alla Fermana che deve tornare a spingere sull’acceleratore dopo i due recenti ko contro L’Aquila e Vigor Senigallia, con la vittoria che manca dal 19 gennaio ovvero il 2-0 sull’Atletico Ascoli, unico pieno stagionale davanti al pubblico amico. Andreane ha messi a segno finora ben 6 (conditi da due assist) e l’ultimo è stato decisamente pesante, quello nel derby del Del Conero che è valso tre punti. A Senigallia si è usciti a mani vuote anche se quel rigore che manca pesa veramente tanto come ha sottolineato l’attaccante brianzolo in occasione di Lunediretta su Tv Centro Marche: "Ce l’avevo davanti il difensore che ha colpito, un rigore sacrosanto. L’arbitro ha detto di non averlo visto ma era un episodio che poteva cambiare l’inerzia della partita, è evidente.