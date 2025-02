Agi.it - Marini-Luciani-Sandulli-Cassinelli: i quattro nomi dell'intesa sulla Consulta

AGI - Sono Massimo, Francesco Saverio, Maria Alessandrae Robertoindicati a tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato, di maggioranza e opposizione, da votarescheda dopo l'raggiunta che ha sbloccato l'impasse che durava da tempo sull'elezione dei giudicia Corte Costituzionale. L'era necessaria in quanto è richiesta la maggioranza dei tre quinti. Chi sono? Francesco Saverio, consigliere giuridico di Palazzo Chigi e 'padre'a riforma costituzionale sul premierato (indicato da FdI); Massimo, professore emerito di Diritto pubblico'università La Sapienza di Roma (in quota opposizioni, indicato dal Pd); Maria Alessandra, giurista e professore ordinario a Roma Tre, il cui nome già nel 2014 era finito nella rosa dei possibili candidati per la(nome 'tecnico' individuato di comune accordo tra maggioranza e opposizioni); Roberto, ex parlamentare e avvocato (nome indicato da Forza Italia).