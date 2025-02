Donnapop.it - Maria Tomba chi è? Ricordate quando ha fatto X Factor?

è un giovane talento della musica italiana, ben determinata a sfondare come cantante. Scopriamo di seguito tutto quello che riguarda la sua vita, sia privata sia pubblica!Leggi anche: Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro, un amore travagliato: la crisi e la separazione prima di sposarsi, poi l’arrivo del figlioNata a Verona nel 2002,ha appena 23 anni e già ha dato prova del suo talento vocale. Energia allo stato puro, la cantante riesce a coinvolgere il grande pubblico con il suo carattere particolarmente ironico. Conosciamola meglio! View this post on InstagramA post shared by Spotify Italia (@spotifyitaly)Chi èfin da piccola ha mostrato una grande passione per le arti e lo spettacolo, in particolare per la musica.