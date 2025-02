Sport.quotidiano.net - Sassuolo È la stagione d’oro di Laurienté

E dire che la suaera cominciata tra malumori e incomprensioni, con un rigore sbagliato a Catanzaro in chiusura della gara di esordio che costò aldue punti. Dopo vennero tre panchine di fila, perché il mercato ancora aperto non si può dire lo lasciasse troppo tranquillo, ma se è vero che ‘tutto è bene quel che finisce bene’, nel caso di Armand Laurientè è finito tutto benissimo. A quasi sei mesi da quel rigore calciato in curva il tempo è stato galantuomo, e ha fatto fin qua di Armand Laurientè l’uomo copertina delche sta cannibalizzando il campionato cadetto. La doppietta con la quale il francese ha steso il Mantova – sul quale infierirà, nel recupero, Pierini – lo ha portato in testa alla classifica cannonieri con 12 gol in coabitazione con due uomini gol come Francesco Pio Esposito dello Spezia e ‘Re Pietro’ Iemmello, oggi killer di stanza a Catanzaro ma non privo di trascorsi in neroverde.