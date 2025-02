Lanazione.it - "Minacciata e violentata dall’ex. Chiusa nel container con lo scotch"

La donna si era costituita parte civile per violenza sessuale e maltrattamenti da parte dell’ex compagno. Ieri doveva essere ascoltata come parte offesa, ma non si riesce più a rintracciarla. A processo c’è un uomo che l’avrebbecon forbici e coltello in due diverse situazioni. Per questi reati è stato rinviato a giudizio dalla giudice Mirani. La storia è quella complicata e dolorosa tra una 38enne di origini dell’est Europa e un 47enne croato. Era stata già in parte raccontata a novembre 2023, quando davanti al giudice fu discussa l’opposizione alla richiesta di archiviazione per un terzo reato, quello di sequestro di persona, poi archiviato. La donna aveva presentato querela per maltrattamenti in famiglia (572) e per violenza sessuale aggravata anche dall’uso di alcol. Secondo l’accusa lui l’avrebbecon le forbici e il coltello per farle chiedere l’elemosina nel quartiere della Stazione di Pisa costringendola anche ad avere rapporti contro la sua volontà.