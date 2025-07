delitto di garlasco in bocca alla vittima chiara poggi dna da contaminazione

Il riesame eseguito sulla garza di tessuto in bocca a Chiara Poggi conferme DNA da contaminazione. La vittima è stata uccisa il 13 agosto 2007. Garlasco, in bocca a Chiara Poggi DNA da contaminazione. Non si tratta di materiale genetico dell’assassino ma di DNA contaminazione, la traccia trovata nella bocca della vittima Chiara Poggi. Come riporta l’Adnkronos:  “C’è una frazione limitata compatibile con l’apltipo di Ernesto Gabriele Ferrari, assistente del medico legale, e un’altra dello stesso Ferrari contaminata con altro materiale genetico non identificato”. La genetista Denise Albani incaricata dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia chiederĂ informazioni al medico legale che eseguì l’autopsia e il modo in cui fu eseguito il prelievo salivare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

