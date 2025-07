Ignoto 3 l’ultimo mistero di Garlasco | il Dna trovato dopo 18 anni è di un uomo sconosciuto Firma del killer No garza contaminata

Garlasco (Pavia), 14 luglio 2025 - Tutto confermato, soprattutto le differenze nelle interpretazioni, diametralmente opposte: "Nessuno dice che è contaminazione ", anzi no, "è da contaminazione". L'esito delle ripetizioni delle analisi non ha eliminato il contrasto tra consulenti e legali delle diverse parti coinvolte nell' incidente probatorio in corso per l'indagine riaperta dalla Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Garlasco, il Dna ignoto su Chiara Poggi non è degli amici di Sempio: esclusi Freddi, Capra e il ‘frate’ Biasibetti. Caccia al terzo uomo La comunicazione giunta oggi alle parti dalla genetista Denise Albani, nominata come perito insieme al dattiloscopista Domenico Marchigiani dalla Gip Daniela Garlaschelli, ha confermato quello che era stato il primo esito emerso venerdì scorso: dei cinque campioni estrapolati dal tampone oro-faringeo  effettuato in fase di autopsia, tre sono risultati "illeggibili", uno è stato attribuito all'assistente del medico legale, uno è rimasto ignoto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ignoto 3, l’ultimo mistero di Garlasco: il Dna trovato dopo 18 anni è di un uomo sconosciuto. "Firma del killer”. “No, garza contaminata”

In questa notizia si parla di: garlasco - ignoto - mistero - trovato

Garlasco, il giorno della verità : Stasi ha deciso di parlare, Sempio ‘colpevole alternativo’ e l’ombra di ‘ignoto 1’ complice nell’omicidio di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine.

Garlasco, il terzo uomo. Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara - Svolta nelle indagini sul delitto Poggi. Trovato anche il sangue del fratello della vittima sul tappetino del bagno

Garlasco, dieci Dna per trovare chi ha ucciso Chiara Poggi. Chi è Ignoto 2? Andrea Sempio, le gemelle K e gli altri - La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

Una svolta clamorosa nelle nuove indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Sul tampone orale di Chiara Poggi, mai analizzato in 18 anni, i periti incaricati dal Tribunale di Pavia hanno trovato materiale genetico «Y» appartenente ad un uomo non Vai su Facebook

Ignoto 3, l’ultimo mistero di Garlasco: il Dna trovato dopo 18 anni è di un uomo sconosciuto. Firma del killer”. “No, garza contaminata”; Garlasco, il mistero del terzo uomo? Dna ignoto nella bocca di Chiara Poggi, le ipotesi del contatto e del com; Delitto di Garlasco: ora è caccia al complice Ignoto 3, ma non sarà come per il caso di Yara Gambirasio. Indagini sugli amici di Andrea Sempio.

Delitto di Garlasco, confermato il Dna di Ignoto 3 ma potrebbe essere da contaminazione: parlano gli esperti - Confermata la presenza del Dna di Ignoto 3 nella bocca di Chiara Poggi, ma gli esperti invitano alla prudenza: perché potrebbe non essere del killer ... Da virgilio.it

Garlasco, Ignoto 3: ecco cosa dicono i risultati delle analisi sul DNA nella bocca di Chiara - Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a essere uno dei cold case più discussi e seguiti d’Italia. Scrive tag24.it