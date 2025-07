Imperia torna a casa il piccolo Allen

√ą stato dimesso dall‚Äôospedale di Imperia Allen, il bimbo di 5 anni ritrovato ieri dopo 36 ore di ricerche. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it ¬© Tv2000.it - Imperia, torna a casa il piccolo Allen

Il piccolo Allen ritrovato, il prefetto di Imperia: "Ho disposto l'ispezione dei cunicoli" - ¬ęHo disposto di intesa con il comandante dei vigili del fuoco che i soccorritori andassero a verificare anche tutti i cunicoli della zona fino all‚Äôautostrada.

Allen in ospedale a Imperia, come sta il bimbo ritrovato: ¬ęSolo una lieve disidratazione¬Ľ. Il mistero dei pantaloncini puliti - Come sta il piccolo Allen ricoverato all'ospedale di Imperia? Le sue condizioni di salute sono definite buone dai medici anche se √® in uno stato di lieve disidratazione dopo aver trascorso.

Dimesso dall'ospedale di Imperia il piccolo Allen - Allen, il bimbo di 5 anni che era scomparso venerdì scorso e per 36 ore è rimasto nascosto nella boscaglia alle spalle della frazione Latte di Ventimiglia, ritrovato ieri mattina dai volontari di Protezione civile, è stato dimesso dall'ospedale al termine degli accertamenti psico-fisici.

