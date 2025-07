Nuova Fiat Toro 2026 | il nuovo pick-up per il Sud America

Ecco cosa sappiamo (da fonti sudamericane e rendering digitali) sulla nuova generazione del Fiat Toro attesa per il modello 2026?2027: Design e stile. Il restyling MY?2026 conserva le proporzioni attuali ma valorizza linee più moderne ed eleganti, ispirandosi ai nuovi modelli Fiat come Argo, Cronos e Grande Panda.. Il frontale avrà un paraurti ridisegnato, una calandra più ampia con barre verticali cromate in stile Maserati e luci LED “pixelate” a doppio livello.. Il retro rimane sostanzialmente invariato, mentre ai lati arriveranno nuove opzioni per cerchi in lega e vernici personalizzate.. Interni e comfort. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Toro 2026: il nuovo pick-up per il Sud America

