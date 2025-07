Lamine Yamal Cosa è successo davvero alla sua festa di compleanno? Il governo spagnolo vuole vederci chiaro… Svelati i dettagli che hanno portato all’apertura di un’inchiesta ufficiale

Yamal, ecco una ricostruzione dettagliata con dei dettagli inediti. La retrospettiva della vicenda Una festa di compleanno che si trasforma in un caso di stato. La celebrazione per i 18 anni di Lamine Yamal, la stella del Barcellona e del calcio spagnolo, è finita al centro di un’indagine ufficiale avviata dal governo di Madrid. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lamine Yamal, Cosa è successo davvero alla sua festa di compleanno? Il governo spagnolo vuole vederci chiaro… Svelati i dettagli che hanno portato all’apertura di un’inchiesta ufficiale

In questa notizia si parla di: yamal - lamine - festa - compleanno

