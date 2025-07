Abodi | Assente a Wimbledon per Sinner? Anche un ministro si riposa Ma è polemica

"Non c'era nessun membro del governo, non c'erano le istituzioni e ce ne dispiace, sarebbe stato bello essere presenti", ha detto Abodi. 🔗 Leggi su Golssip.it ¬© Golssip.it - Abodi: ‚ÄúAssente a Wimbledon per Sinner? Anche un ministro si riposa‚ÄĚ. Ma √® polemica

In questa notizia si parla di: abodi - assente - wimbledon - sinner

Sinner, Abodi assente a Wimbledon per ‚Äėstare in famiglia‚Äô e Renzi affonda: ‚ÄúRidicolo‚ÄĚ - Mentre Carlos Alcaraz, finalista di Wimbledon, aveva il Re di Spagna sugli spalti a fare il tifo per lui, Jannik Sinner poteva contare solo sull'affetto della sua famiglia, del suo team e dei suoi fan.

Andrea #Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani, rompe il silenzio sull’assenza delle istituzioni italiane sul Centrale di #Wimbledon durante la finale tra #Sinner e #Alcaraz. Abodi ha dichiarato: “Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l’emo Vai su X

Quando la pezza è peggiore del buco. Il ministro dello Sport del governo Meloni, Andrea Abodi, si è giustificato dell'assenza - clamorosa - alla finale di #Wimbledon che per la prima volta nella storia ha visto trionfare un grande tennista italiano, Jannik #Sinner Vai su Facebook

Le istituzioni italiane assenti da Sinner a Wimbledon, Abodi: ‚ÄúCapita anche a un ministro di aver‚Ķ; Abodi: Sinner? Dispiace per l'assenza delle istituzioni a Wimbledon, ma esiste anche la famiglia; Abodi e la vittoria di Sinner a Wimbledon: ¬ęNon sono andato, a volte bisogna stare con la famiglia. Dispiace per l'assenza delle istituzioni italiane¬Ľ.

Le istituzioni italiane assenti da Sinner a Wimbledon, Abodi: ‚ÄúCapita anche a un ministro di aver bisogno di fermarsi‚ÄĚ - Con l‚Äôemozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato, capita anche a un ministro a volte di av ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Sinner trionfa da solo, assenti le istituzioni sugli spalti. Abodi: "Anche un ministro ha bisogno di una giornata in famiglia" - Per Alcaraz c'era re Felipe VI, per Sinner primo tennista italiano della storia a vincere Wimbledon non c'era una rappresentanza di alto livello. Come scrive msn.com