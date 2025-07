Incendio alle porte di Lecce arrivano due canadair

Un incendio √® divampato alle porte di Lecce, nella zona di via vecchia Frigole, nei pressi del poligono militare. A fuoco una vasta area di macchia mediterranea al confine con la frazione di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Incendio alle porte di Lecce, arrivano due canadair

In questa notizia si parla di: incendio - porte - lecce - arrivano

Ancora incendio alla Stena. ¬ęTenete chiuse porte e finestre¬Ľ - Era gi√† successo nel 2015, nel 2019 e nel 2021, ancora fiamme all'interno dell'azienda Stena. L'incendio √® scoppiato prima delle 16.

Censimento nella baraccopoli abusiva dopo l'incendio. Blitz alle porte di Roma - Un'operazione di censimento all'interno della baraccopoli abusiva in via dei Bagni Vecchi, al confine tra i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli.

Israele, grosso incendio alle porte di Gerusalemme - Denso fumo si leva dagli incendi nei pressi di Gerusalemme, dove le fiamme si stanno propagando rapidamente.

TELERAMA NEWS LECCE - EDIZIONE DELLE 14.30 DEL 10 LUGLIO 2025 Vai su Facebook

Pescaria apre il nuovo locale a Lecce: dal 24 ottobre porte aperte in via Matteotti; Incendi nel Salento. A fuoco una pineta a Maglie: paura per le case. Grosso rogo alle porte di Lecce; Forte vento, le fiamme arrivano nel deposito. Salvato anche un cavallo.

Due Canadair sui cieli di Lecce per spegnere le fiamme spintesi verso la marina di Frigole - Vasto rogo iniziato verso San Ligorio e diramatosi fino alle soglie di Torre Veneri. lecceprima.it scrive

Incendio in località Penta, fiamme minacciano abitazioni - Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio località Penta, alle porte di Nardò, interessando un‚Äôampia area rurale e minacciando diverse abitazioni. Lo riporta trnews.it