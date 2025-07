Ignoti hacker hanno ottenuto l'accesso all'account X del pupazzo Elmo dei Muppets durante il fine settimana e lo hanno utilizzato per pubblicare minacce razziste e antisemite, oltre a fare riferimenti blasfemi a Jeffrey Epstein. Sesame Workshop, l'organizzazione no-profit che sta dietro ai personaggi di Sesame Street e a Elmo, ha lavorato tutto il giorno per riprendere il pieno controllo dell'account dell'iconico personaggio rosso, diventato un luogo di sensibilizzazione sulla salute mentale con 650 mila followers. Lo riportano media internazionali, tra cui il Guardian. "L'account X di Elmo è stato compromesso da un hacker sconosciuto che ha pubblicato messaggi disgustosi, inclusi post antisemiti e razzisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hackerato account X di Elmo dei Muppets con post razzisti