Calciomercato Juve svelato il grande obiettivo a centrocampo! Cifre dettagli e concorrenza del possibile colpo dei bianconeri

Calciomercato Juve, svelato il grande obiettivo a centrocampo: le ultimissime sul futuro del calciatore. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino il giovane centrocampista del Wolverhampton, André, come potenziale rinforzo per il suo reparto di centrocampo. Il brasiliano, classe 2001, rappresenta un’opzione interessante per i bianconeri, in particolare se dovessero esserci uscite nel reparto centrale, come quelle già annunciate per alcuni giocatori. André, quindi, è uno dei nomi considerati dalla dirigenza juventina per colmare eventuali vuoti e migliorare la qualità della mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svelato il grande obiettivo a centrocampo! Cifre, dettagli e concorrenza del possibile colpo dei bianconeri

In questa notizia si parla di: juve - svelato - obiettivo - centrocampo

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni - di Redazione JuventusNews24 Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: l’integrazione presente nel comunicato del club.

Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista! Piace ad altri club italiani ma… Svelato il piano per arrivare all’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista come attaccante da accostare a Osimhen: tutte le novità .

Le ultimissime sulla #Juve Leggile qui https://www.juventusnews24.com/ultimissime-juve-live-notizie-tempo-reale/ Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, non solo Douglas Luiz: il piano per il centrocampo; Mercato Juventus sembrava uno dei grandi obiettivi a centrocampo ma non arriverà a Torino! La smentita è netta | rivelazione; Bremer volerà con i compagni negli USA: svelato il vero grande obiettivo dello staff medico della Juve.

Juventus, il nuovo mediano per Tudor: intreccio con Gyokeres - Ecco lo sprint a centrocampo per l'affare a sorpresa: c'entra Gyokeres ... Come scrive calcionow.it

Calciomercato Juventus: Xhaka nuovo obiettivo per il centrocampo - In queste ore i dirigenti bianconeri stanno lavorando su due fronti: uscite strategiche e un colpo di a ... Si legge su stadiosport.it