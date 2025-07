Benji & Fede nuove date per il loro tour estivo 2025

Benji & Fede annunciano quattro nuovi appuntamenti che vanno ad arricchire il loro tour estivo 2025. Il duo più amato d’Italia, Benji & Fede, annuncia quattro nuovi e imperdibili appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, che andranno ad arricchire il loro tour estivo 2025. Per info e biglietteria. Lo scorso anno Benji & Fede hanno registrato il tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano, con una data carica di emozioni ed energia, che ha lasciato il segno nei cuori dei fan. Ora tornano con il loro tour estivo, con la stessa passione e una scaletta ricca di successi. Il calendario aggiornato. Giovedì 17 luglio 2025 Barberino di Mugello (FI), Barberino Outlet NEW Martedì 5 agosto 2025 Corigliano Rossano (CS), Lungomare di Schiavonea NEW Martedì 12 agosto 2025 Nardò (LE), Via XXV luglio NEW Domenica 24 agosto 2025 Luco dei Marsi (AQ), Piazza Umberto I Venerdì 5 settembre 2025 Cividale del Friuli (UD), Hello Summer Fest 2025 – Piazza del Duomo NEW Mercoledì 17 settembre 2025 Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica Venerdì 19 settembre 2025 Sesto San Giovanni (MI), Kozel Carroponte. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Benji & Fede, nuove date per il loro tour estivo 2025

In questa notizia si parla di: benji - fede - tour - estivo

