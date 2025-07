Minacce a Saviano e Capacchione confermata la condanna per il boss Francesco Bidognetti Lo scrittore in lacrime dopo la sentenza – Il video

La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne a un anno e mezzo di carcere per il boss dei Casalesi Francesco Bidognetti (giĂ detenuto in regime di carcere duro dal 1993) e un anno e due mesi per il suo ex avvocato Michele Santonastaso nell’ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 allo scrittore Roberto Saviano  e alla giornalista Rosaria Capacchione. Alla lettura della sentenza, un lungo applauso è esploso in aula. Saviano, presente in tribunale, si è lasciato andare a un pianto liberatorio, stringendosi al suo legale Antonio Nobile. «Mi hanno rubato la vita», ha dichiarato. «Sedici anni di processo non sono una vittoria per nessuno – prosegue lo scrittore – ma ho la dimostrazione che la camorra in un’aula di tribunale, pubblicamente ha dato la sua interpretazione: che è l’informazione a mettergli paura. 🔗 Leggi su Open.online

