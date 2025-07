Inter gli avvocati dei tifosi sul caso abbonamenti | Una violazione dei diritti

I tifosi dell’Inter sono sul piede di guerra dopo lo stop annunciato dalla societĂ agli abbonamenti e agli accessi a San Siro per le persone «non gradite» dopo l’inchiesta Doppia Curva. Si tratta di una precisa scelta del club, presa di concerto con il Milan e in collaborazione con la Procura e la Questura di Milano. Una decisione che, però, ha suscitato non poche polemiche. Così una sessantina di tifosi hanno dato mandato agli avvocati Mirko Perlino e Mario Bobbio, che hanno inviato una PEC al club. Nel documento i due legali hanno sottolineato che si tratta di una « grave limitazione della libertĂ personale » e di una « violazione dei diritti dei consumatori e dei sostenitori sportivi». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inter, gli avvocati dei tifosi sul caso abbonamenti: «Una violazione dei diritti»

