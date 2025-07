Otto per mille la Chiesa cattolica perde terreno aumenta chi sceglie di lasciare i soldi allo Stato

Una lenta ma inequivocabile discesa, dal cuore ma anche dal portafogli, almeno fiscale degli italiani. I dati dell’8 per mille relativi alle dichiarazioni dei redditi pubblicati oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze confermano una tendenza che si era giĂ osservata negli scorsi anni: si riduce il numero di cittadini che conferisce la parte fiscale su cui è possibile effettuare una scelta alla chiesa cattolica. I dati ripartiti hanno uno scarto temporale non piccolo: nel 2025 sono stati affidate le scelte fatte nell’anno fiscale 2021, nel 2024 quelle fatte nel 2020. Difficile quindi fare un collegamento diretto con l’attuale situazione politica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mille - otto - chiesa - cattolica

Music race beer tra sport, punti musica e birra. La otto chilometri partita dalla Darsena ha riunito mille iscritti - Nonostante il grande caldo di questi giorni, la Darsena di città si è confermata luogo perfetto per un evento di sport e aggregazione.

“Il tempo massimo di concentrazione è di appena otto secondi”: lo studio Usa su mille adulti. “Pesano ansia e stress” - L’ uomo moderno occidentale non riesce a mantenere l’attenzione per più di otto secondi in media. È il risultato di un sondaggio condotto su mille adulti statunitensi, commissionato dal Wexner Medical Center e dal College of Medicine dell’Ohio State University.

Quasi mille chilometri in otto tappe, 154 iscritte per 22 team: al via da domani fino al 13 luglio il prestigioso Giro d’Italia Women 2025. La campionessa e maglia numero 1 Elisa Longo Borghini ci racconta la fatica, la gioia, i dolori di uno sport che sembra individuale ma poggia sulla forza di tutte - C icliste del Giro d’Italia Women 2025. La numero 1 è il ritratto della serenità , se non addirittura della felicità .

Otto per mille, nel 2025 oltre un miliardo alla Chiesa Cattolica. Allo Stato 375 milioni https://economymagazine.it/otto-per-mille-nel-2025-oltre-un-miliardo-alla-chiesa-cattolica-allo-stato-375-milioni/… #ottopermille #economymag Vai su X

Cosa significa destinare i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica alle esigenze di culto e pastorale? Scopriamolo insieme! #8xmilleallachiesacattolica #unafirmachefabene #8xmillerisposte #cei Vai su Facebook

Fisco, 8 per mille: alla Chiesa cattolica 1 miliardo, allo Stato 376 milioni; Alla Chiesa Cattolica oltre 1 miliardo di euro dall'Otto per mille; Otto per mille, la Chiesa cattolica perde terreno, aumenta chi sceglie di lasciare i soldi allo Stato.

Alla Chiesa Cattolica oltre 1 miliardo di euro dall'Otto per mille - La Chiesa cattolica si aggiudica la maggior parte dei fondi relativi alle erogazioni dell'otto per mille dell'Irpef nel 2025, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazion ... Da msn.com

Fisco, 8 per mille: alla Chiesa cattolica 1 miliardo, allo Stato 376 milioni - Il dato emerge dalle erogazioni dell’otto per mille dell’Irpef nell’anno 2025, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2021, secondo quan ... ilsole24ore.com scrive