Bergamo, 14 luglio 2025 – Primo giorno di ritrovo per l' Atalanta, con una giornata prodromica all'inizio del lavoro sul campo, previsto da domani al centro sportivo di Zingonia.  Da stamattina le tradizionali visite mediche, sostenute dai giocatori nerazzurri presso la struttura clinica di Habilita, partner official nerazzurro, all'interno del Gewiss Stadium, con Lookman, De Ketelaere e Carnesecchi tra i primi a presentarsi nel piazzale dello stadio. Ventisette i giocatori convocati dal tecnico Ivan Juric per gli allenamenti pre-stagionali.

L'Atalanta ricomincia con le visite mediche, e domani tutti a Zingonia