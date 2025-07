Basket | ufficiale Donte DiVincenzo è cittadino italiano Pozzecco può convocarlo per gli Europei

Gianmarco Pozzecco, stavolta, può davvero sorridere. Dopo un corteggiamento durato svariati anni, Donte DiVincenzo ha ottenuto la cittadinanza italiana. A riferirlo l’AdnKronos. “Big Ragù”, dunque, ha ora tutte le carte in regola per poter essere chiamato dall’Italbasket per le manifestazioni internazionali. Questa la nota del Consiglio dei Ministri affidata all’agenzia citata: “ Il consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, visti i pareri favorevoli espressi dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, al Signor DiVincenzo Donte Michael, giocatore professionista di pallacanestro, di nazionalitĂ statunitense, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: ufficiale, Donte DiVincenzo è cittadino italiano. Pozzecco può convocarlo per gli Europei

