Vinci, 14 luglio 2025 - Tre feriti di cui una donna molto grave trasferita in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli con un politrauma. Brutto incidente a Sovigliana, in via Leonardo da Vinci, questo pomeriggio poco dopo le 18,30 tra una moto e un’auto. Ad avere la peggio una donna di 59 anni, che si trovava dietro al conducente della moto. Per cause da accertare il mezzo si è scontrato con una vettura e i due passeggeri sono caduti a terra. Il conducente ha riportato ferite non gravi, mentre la donna ha avuto conseguenze peggiori. Assistito anche l’uomo che era al volante dell’auto, che non ha riportato ferite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente a Vinci tra moto auto, è grave una donna: lo scontro e i soccorsi