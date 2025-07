Tennis | Alexander Zverev si allenerà con lo zio di Rafael Nadal?

L’erba non è mai stata la sua superficie preferita. Eliminazione, ancora una volta, al primo turno per Alexander Zverev in quel di Wimbledon: ennesima delusione per il tedesco in quel di Londra, sottolineata anche nelle dichiarazioni post partita con Arthur Rinderknech. C’è bisogno di cambiare qualcosa, di dare una svolta e molto probabilmente questa arriverĂ dallo staff tecnico. In questi giorni il tedesco si è allenato in Spagna alla Rafael Nadal Accademy. A seguirlo, come annunciato da Sky Sport Germania, Toni Nadal, lo zio di Rafael e coach dell’iberico per tanti dei trionfi in una carriera veramente inarrivabile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis: Alexander Zverev si allenerĂ con lo zio di Rafael Nadal?

In questa notizia si parla di: nadal - alexander - zverev - rafael

Alexander Zverev: “Ho alti e bassi, non sono come Djokovic e Nadal. Il Roland Garros è speciale per me” - Debutto positivo al Roland Garros 2025 per Alexander Zverev, che si sbarazza in tre set del giovane statunitense Learner Tien (6-3 6-3 6-4 il punteggio) prendendosi la rivincita della sconfitta rimediata pochi mesi fa ad Acapulco e accedendo al secondo turno dello Slam parigino sulla terra battuta, in cui se la vedrà con l’abbordabile olandese Jesper De Jong.

BREAKING NEWS Secondo quanto riportato da @SkySportDE, Toni Nadal dovrebbe diventare il nuovo allenatore di Alexander Zverev! Il tedesco si sta allenando presso la Rafa Nadal Academy in questi giorni e a breve dovrebbe iniziare una collaborazion Vai su X

Tennis: Alexander Zverev si allenerà con lo zio di Rafael Nadal?; Nadal è in finale: dramma Zverev, s’infortuna a fine secondo set; Internazionali d’Italia, l’albo d’oro completo: da Pietrangeli a Nadal, la storia del torneo.

Zverev si allena insieme a Toni Nadal: nuova collaborazione in vista? - Il tedesco sta vivendo un momento difficile della sua carriera, e potrebbe decidere di prendere decisioni importanti per il futuro: affidarsi a Toni Nadal potrebbe essere la soluzione? Si legge su tennisitaliano.it

Toni Nadal nuovo allenatore di Alexander Zverev? Rumors dalla Germania - È bastata un video diffuso sui social a scatenare gli appassionati di tennis su quella che potrebbe diventare una importante e interessante collaborazione. Lo riporta tennisworlditalia.com