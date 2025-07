Calciomercato Inter dalla Grecia l’Aek Atene bussa alla porta Dopo lo Scudetto Under 20 c’è interesse per Alexiou

Calciomercato Inter, dalla Grecia l'Aek Atene bussa alla porta. Dopo lo Scudetto Under 20, c'è interesse per il difensore Alexiou. L' Inter vuole costruire le basi della propria futura Under 23 partendo da chi ha già dimostrato di avere qualità, personalità e spirito da leader. Tra questi c'è sicuramente Christos Alexiou, difensore centrale greco classe 2005, capitano della formazione Under 20 nerazzurra che ha conquistato il titolo di campione d'Italia nella stagione appena conclusa. Roccioso, forte fisicamente e con una naturale propensione alla guida del reparto difensivo, Alexiou è considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile interista.

L'Inter di prepara alla semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona: nella squadra nerazzurra c'è un vero insostituibile, i dati parlano chiaro Inter, c'è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi (Ansa Foto) – SerieAnews Una settimana che più infausta e tremenda non poteva esserci.

-3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l'11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l'idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: "Che partita è per me? L'Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico.

Matias Almeyda è il nuovo allenatore del Siviglia: ha firmato un triennale Ex giocatore di Lazio, Parma e Inter, ha allenato in Argentina, Messico e Stati Uniti prima di guidare negli ultimi tre anni l'Aek Atene in Grecia

L'Inter vuole fare di Christos Alexiou, capitano dell'ultima Under 20 nerazzurra campione d'Italia, una delle colonne della prossima formazione Under 23.

