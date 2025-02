Tvzap.it - Maria De Filippi, ospiti importanti a “C’è posta per te”: nessuno se lo aspettava

News tv.Dea “C’èper te”:se loDecontinua a puntare in alto con i suoi: l’obiettivo è quello di tenere incollati alla tv i suoi tantissimi ammiratori e, perché no, di stupire i suoi fan. D’altronde Canale 5 continua a dominare la prima serata del sabato. C’èper te è stata vista il 1° febbraio da 4.461.000 spettatori, ottenendo il 29,7% di share. Medaglia d’argento per Rai 1: il programma Ora o Mai Più condotto da Marco Liorni ha raggiunto soltanto 2.290.000 spettatori e il 16,8% di share. Terzo posto per La7 con In Altre Parole che ha totalizzato 1.048.000 spettatori e il 5,9%di share. ( dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, è nata una nuova coppia: chi ha lasciato lo studio insiemeLeggi anche: “Uomini e Donne”, Francesca Sorrentino fa la sua scelta a sorpresaDepopolarissimi a “C’èper te”:se loLa quinta puntata di C’èper te andrà in onda questa sera sabato 8 febbraio 2025.