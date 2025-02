Tvzap.it - Cinema in lutto, addio per sempre ad un mito indiscusso del grande schermo

Il famoso attore americano è morto ieri, venerdì 7 febbraio 2025, all'età di 85 anni, a causa di una malattia che combatteva da tempo. È stata la figlia a dare il tragico annuncio. L'artista ha recitato sul palcoscenico di Broadway dal 1961 al 2009, in 23 spettacoli, ed è stato la spalla di Woody Allen in sei film. Tony Roberts è morto,all'attore spalla di Woody Allen L'attore statunitense Tony Roberts è morto ieri nella sua casa di Manhattan per complicazioni dovute a un cancro ai polmoni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Nicole Burley al New York Times.